«Хлебная» неделя проходит в Городской детской библиотеке Снежногорска

С 10 по 17 октября в Городской детской библиотеке «Мир Детства» Снежногорска проходят мероприятия, посвященные Всемирному дню хлеба, который отмечают 16 октября.

Дошколята и младшие школьники принимают участие в информ-фуршете «Дядюшка Калач и тетушка Ватрушка». Сотрудники библиотеки знакомят юных читателей с историей хлеба, неотделимой от истории человечества. Об этом говорят многочисленные археологические находки и письменные источники. В честь хлеба слагались гимны, песни, совершались обряды, устраивались праздники, приуроченные к посевной страде и сбору урожая. Хлебом-солью и сегодня встречают дорогих гостей, жениха и невесту. Во всех народных обычаях заключена человеческая мудрость, уважительное отношение к хлебу, которое передавалось из поколения в поколение и прививалось ребенку с первых дней его жизни.

В «хлебную» неделю библиотекари рассказывают детям и о кусочке хлеба, который был главным богатством, денежной единицей и зачастую единственной пищей в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной войны.

Ребята узнают путь создания хлеба от зерна до каравая, знакомятся с такими профессиями, как полевод, сельский механизатор, комбайнер, работник элеватора и зернохранилища, водитель, мукомол, пекарь и другими.

На книжной выставке «Хлеб – всему голова» вниманию детей представлены как художественные произведения о хлебе, так и познавательная, отраслевая литература.