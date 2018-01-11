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Мурманская область. Арктика11.01.18 12:46

Хочешь комфортной среды – ищи урны

15 января в 12 библиотеках города Мурманска, в управлениях трёх округов и в кинотеатрах «Мурманск» и «Северное сияние» установят урны для сбора предложений по благоустройству.

Прямое рейтинговое голосование жителей при выборе проектов общественных пространств станет обязательным условием реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации уже подписано.

Согласно документу, теперь у каждого россиянина появилась еще одна возможность повлиять на облик родного города — впервые будет проведено прямое голосование за проекты благоустройства. По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаила Меня, прямое голосование — это самый объективный способ оценки общественного мнения и учета его при принятии решения.

Рейтинговое голосование пройдет и в Мурманске, где данный проект реализуется в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск», сформированной на основе предложений северян.

— С 2017 года работает общественная комиссия, в состав которой вошли уважаемые мурманчане: общественники и активисты. Комиссия рассматривает каждое предложение и замечание заинтересованных лиц, поступившие в ходе общественного обсуждения, затем принимается решение о включении объекта в программу. Теперь участие горожан в принятии решения расширится и выйдет на новый уровень, — рассказала куратор партийного проекта «Единой России» «Комфортная городская среда», заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

Администрацией города Мурманска уже утвержден Порядок организации и проведения голосования по общественным территориям муниципального образования город Мурманск, подлежащим благоустройству.

— Проекты, получившие максимальную народную поддержку, начнут реализовываться уже в 2018 году, объекты, ставшие аутсайдерами голосования, отправятся на доработку и будут предложены жителям для повторного обсуждения, — пояснила Тамара Прямикова.

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