Хочешь получать пособие по безработице – не надо работать!

В ЗАТО Александровск полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества при получении пособия по безработице.

В отдел полиции ЗАТО Александровск обратилось руководство местного центра занятости. У организации имелись основания полагать, что один из состоящих на учёте безработных незаконно получает пособие.

По факту полицейские провели проверку и установили, что житель Полярного выполнял оплачиваемую работу в качестве индивидуального предпринимателя, однако не сообщил об этом в службу занятости населения. Подозреваемый незаконно в течение нескольких месяцев получил около 7 тысяч рублей в качестве пособия по безработице.

В отношении жителя города, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до трёхсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.