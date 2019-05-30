«Хочется тишины»: в Мурманске покажут документальный фильм о путешествии на Камчатку

1 июня в Мурманской областной научной библиотеке состоится показ документального фильма о путешествии на Камчатку «Хочется тишины».

Документальная картина снята командой новосибирских путешественников, сноубордистов, кинематографистов LIP CREW, и рассказывает о сноубординге на Камчатке.

По словам режиссёра и оператора Игоря Попелюха, главная идея фильма – показать красоту региона и рассказать об экстремальном виде спорта.

«Хочется тишины» – третий фильм новосибирцев. Первый фильм «Здесь можно жить» представил жизнь в Сибири, второй – «Южная история» рассказывал о путешествии по Кавказу.

Показ организован студенческим спортивным клубом «Олимпия» Мурманского арктического государственного университета.