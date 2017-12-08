«Хочу домой!» - найди себе четвероного друга

10 декабря в Мурманской областной универсальной научной библиотеке пройдёт выставка бездомных собак «Хочу домой!». В этот день мурманчане смогут познакомиться с подопечными благотворительного фонда помощи животным «Путеводная звезда», найти и взять себе верного друга.

В рамках мероприятия будут работать развлекательные площадки для детей и взрослых: фокусы, игры и подарки, аквагрим и фотозона, музыкальный конкурс и конкурс детских стихотворений о животных. Участников ждет дефиле собак из приютов, бесплатные консультации ветеринарного врача и кинолога по уходу и адаптации, благотворительная ярмарка, сбор кормов в поддержку животных. В читальном зале библиотеки будет работать выставка изданий «Все о собаках».

Организаторы мероприятия – Мурманская областная научная библиотека и благотворительный фонд помощи животным «Путеводная звезда».

Благотворительный фонд «Путеводная звезда» – некоммерческая организация, работа которой направлена на помощь бездомным животным. Фонд занимается мониторингом численности животных на территории города Мурманска, их стерилизацией, информационно-правовой поддержкой владельцев животных.