Ход реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в некоторых муниципалитетах вызвал обеспокоенность у членов рабочей группы

Сегодня председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой принял участие в расширенном заседании рабочей группы по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». В центре внимания были вопросы благоустройства территорий Мурманской области.

В режиме видеоконференции руководители муниципальных образований и представители подрядных организаций проинформировали о ходе реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды.

Особую обеспокоенность членов рабочей группы вызвала ситуация в некоторых муниципалитетах.

Сергей Дубовой подчеркнул необходимость ежедневного контроля со стороны глав муниципальных образований, общественных организаций за своевременным исполнением плана-графика работ:

– Все поставленные задачи должны быть выполнены, а денежные средства эффективно освоены.

Участники заседания также отметили важность конструктивного взаимодействия всех заинтересованных сторон: власти, жителей региона, бизнеса.

Кроме того, шла речь о разработке муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2018-2022 гг., которые должны быть утверждены в декабре текущего года.