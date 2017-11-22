Ход реализации Стратегии развития пенсионной системы РФ до 2030 года обсудят в Мурманске

23 ноября в. Мурманске пройдёт круглый стол, на котором будет обсуждаться ход реализации Стратегии развития пенсионной системы Российской Федерации до 2030 года. Мероприятие организуется Общественной палатой Российской Федерации совместно с Федерацией Независимых профсоюзов России.

Модератором круглого стола выступит первый заместитель председателя ФНПР, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Сергей Геннадьевич Некрасов.

В мероприятии примут участие: директор департамента пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты РФ Игнат Михайлович Игнатьев; начальник департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Российской Федерации Сергей Александрович Чирков; председатель Союза организаций профсоюзов «Мурманский областной совет профессиональных союзов» Александр Леонидович Первухин; президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Сергей Борисович Веллер; член Общественной палаты Российской Федерации Юлия Владимировна Величко, а также представители правительства, Общественной палаты и отделения Пенсионного фонда Мурманской области.