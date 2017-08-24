Ходу капитального ремонта объектов культурного наследия - пристальное внимание

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев совместно с генеральным директором Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области Александром Емельянцевым провели выездное совещание, темой которого стал начавшийся этим летом капитальный ремонт домов.

Рабочие приступили к обновлению кровли и фасада дома № 79 по проспекту Ленина. Здание, как и многие другие на центральном проспекте города, построено в середине прошлого века и является объектом культурного наследия региона. Поэтому выбору подрядчика уделялось особое внимание: ремонт выполняет организация из Санкт-Петербурга, имеющая соответствующую лицензию.

– В настоящее время работы идут по графику, замечаний к подрядчику нет. Строительные леса установят и на других объектах, чтобы одновременно вести ремонт нескольких домов, – рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области Александр Емельянцев.

Напомним, в этом году в Мурманске запланирован капитальный ремонт 137 многоквартирных домов, а также 28 зданий со статусом «объекты культурного наследия». Работы планируется продолжить и в следующем году.

– В Мурманске ещё предстоит выполнить большой объём работ по обновлению фасадов. Благодаря изменениям в федеральном законодательстве у муниципальных образований появится право дополнительно перечислять деньги в Фонд капитального ремонта, – прокомментировал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Сегодня ведётся совместная работа с Фондом капитального ремонта по согласованию необходимой документации для участия муниципального бюджета в финансировании ремонта фасадов в следующем году.

Глава администрации особенно отметил, что будет вестись софинансирование ремонта только тех домов, которые не имеют задолженности по капитальному ремонту. К сожалению, не все собственники добросовестно оплачивают взносы. К примеру, в некоторых домах, запланированных к ремонту, задолженность составляет несколько сотен тысяч рублей. Проблема касается не только жильцов, но и организаций, занимающих нежилые помещения.