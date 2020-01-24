Хоккеисты ХК «Мурман» провели мастер-класс для воспитанников детской школы олимпийского резерва

На стадионе «Строитель» игроки «Мурмана» провели мастер-класс для воспитанников отделения по хоккею с мячом спортивной школы олимпийского резерва №4 (СШОР № 4) города Мурманска. Ребята провели целую тренировку с хоккеистами любимого хоккейного клуба, который играет в высшем дивизионе отечественного спорта.

В мастер-классе приняли участие полузащитники Сергей Лихачев и Илья Пономарев, а также нападающий Дмитрий Осокин. В ходе тренировки профессиональные спортсмены рассказали юным хоккеистам о психологии ведения игры, отработали особые маневры на льду, которые неоднократно использовались в ходе игр в Суперлиге, а также показали интересные технические упражнения для постановки правильного удара и передачи мяча.

«Мы регулярно общаемся с детскими командами, особенно с ребятами из школы олимпийского резерва, поскольку они уже показывают отличный результат на соревнованиях. Такие мастер-классы позволяют нашим хоккеистам передать опыт и знания подрастающему поколению, а мы, в свою очередь, готовим резерв, который пополнит и молодежку из Мончегорска и основной состав хоккейного клуба «Мурман», - отметил директор ХК «Мурман» Сергей Чернецкий.

Данное мероприятие было организовано руководством ХК «Мурман» с целью развития такого вида спорта как хоккей с мячом и воспитания подрастающего поколения, которое в будущем будет отстаивать честь нашего региона.

Стоит отметить, что ХК «Мурман» уделяет большое внимание поддержке детского спорта. В начале января при поддержке хоккейного клуба «Мурман» и его партнёров воспитанники отделения хоккея с мячом мончегорской спортивной школы олимпийского резерва приняли участие во Всероссийском турнире на призы клуба «Плетеный мяч» среди команд юношей 2007-2008 года рождения. Благодаря такой поддержке был обеспечен трансфер, проживание, регулярное питание тренерского штаба и юных хоккеистов.

В настоящий момент наши хоккеисты ведут серьезную борьбу в высшем дивизионе отечественного хоккея с мячом. Спортсмены активно готовятся к домашней игре, которая состоится 29 января с ХК «Кузбасс» (Кемерово).

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе. Поддержка клуба обеспечивается средствами из городского и регионального бюджетов, а также силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров.