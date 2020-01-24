Мурманские КВНщики продемонстрировали беспрецедентный результат - Алексей ВеллерПрогнозные ресурсы по никелю и металлам платиновой группы увеличатся вдвое - хороший вклад в базу региона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.01.20 11:00

Хоккеисты ХК «Мурман» провели мастер-класс для воспитанников детской школы олимпийского резерва

На стадионе «Строитель» игроки «Мурмана» провели мастер-класс для воспитанников отделения по хоккею с мячом спортивной школы олимпийского резерва №4 (СШОР № 4) города Мурманска. Ребята провели целую тренировку с хоккеистами любимого хоккейного клуба, который играет в высшем дивизионе отечественного спорта.

В мастер-классе приняли участие полузащитники Сергей Лихачев и Илья Пономарев, а также нападающий Дмитрий Осокин. В ходе тренировки профессиональные спортсмены рассказали юным хоккеистам о психологии ведения игры, отработали особые маневры на льду, которые неоднократно использовались в ходе игр в Суперлиге, а также показали интересные технические упражнения для постановки правильного удара и передачи мяча.

 «Мы регулярно общаемся с детскими командами, особенно с ребятами из школы олимпийского резерва, поскольку они уже показывают отличный результат на соревнованиях. Такие мастер-классы позволяют нашим хоккеистам передать опыт и знания подрастающему поколению, а мы, в свою очередь, готовим резерв, который пополнит и молодежку из Мончегорска и основной состав хоккейного клуба «Мурман», - отметил директор ХК «Мурман» Сергей Чернецкий.

Данное мероприятие было организовано руководством ХК «Мурман» с целью развития такого вида спорта как хоккей с мячом и воспитания подрастающего поколения, которое в будущем будет отстаивать честь нашего региона.

Стоит отметить, что ХК «Мурман» уделяет большое внимание поддержке детского спорта. В начале января при поддержке хоккейного клуба «Мурман» и его партнёров воспитанники отделения хоккея с мячом мончегорской спортивной школы олимпийского резерва приняли участие во Всероссийском турнире на призы клуба «Плетеный мяч» среди команд юношей 2007-2008 года рождения. Благодаря такой поддержке был обеспечен трансфер, проживание, регулярное питание тренерского штаба и юных хоккеистов.

В настоящий момент наши хоккеисты ведут серьезную борьбу в высшем дивизионе отечественного хоккея с мячом. Спортсмены активно готовятся к домашней игре, которая состоится 29 января с ХК «Кузбасс» (Кемерово).

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе. Поддержка клуба обеспечивается средствами из городского и регионального бюджетов, а также силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРуководители 88% организаций оптовой торговли оценили экономическую ситуацию в регионе как «благоприятную» и «удовлетворительную»
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Ирина
23.01.20 18:32
Наш двор (Орликовой 53-55) не исключение из общей картины состояния дворов. Правда, в эту зиму грейдер уже почаще проходит по нему, но, к сожалению, в основном туда-обратно. Но как заставить чистить
Комментарий к новости:Снежная зима – беда для нерадивых УК
Андрей
22.01.20 15:33
Нам фиалетово кто хозяин - баню верните народу!
Комментарий к новости:«Здоровье» «победило» «Громаду»
Илона
17.01.20 14:46
Большое спасибо за ответ!!! в моей квартире все в порядке, течет у соседей ниже этаже, это маленькое пояснение.
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:00«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиСеверян в декабре порадовало снижение цен на сахарный песок, а огорчил рост стоимости услуг железнодорожного и воздушного транспорта-PRO ВалютуКурс евро снизился на 39 копеек, доллар теряет почти 15 копеек-PRO ЭнергетикуВ ноябре в Мурманской области отмечен значительный рост энергопотребления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 января-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыГосдума единогласно приняла в первом чтении поправки в Конституцию РФ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.01.20: В преддверии Рождества Владимир Жириновский во время посещения новогодней ярмарки в Москве раздавал гражданам деньги, приговаривая: «Дети, инвалиды. Кто ещё? Сироты, крепостные, холопы». Как Вы относитесь к таким действиям политика федерального уровня?Проголосовало: 457 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика