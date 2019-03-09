Хоккеисты Кольской флотилии выиграли блиц-турнир Северного флота

На Северном флоте состоялась финальная игра в рамках блиц-турнира по хоккею с шайбой, посвящённого празднованию Дня защитника Отечества, среди спортсменов старше 35 лет.

На льду хоккейного корта в Североморске скрестили клюшки лучшие команды Северной военной хоккейной лиги «Гроза» объединения ВВС и ПВО и «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил.

«Альбатрос» начал встречу с активных атак, навязывая оппоненту свою игру. Первый период закончился со счётом 4:1 в пользу хоккеистов Кольской флотилии. Тем не менее, «Гроза» оказывала достойное сопротивление и в течение всей игры не оставляла попыток переломить её течение. Однако активные атаки «Альбатроса» не оставили соперникам никаких шансов. Во 2-м периоде моряки забили авиаторам пять шайб, в 3-м – шесть. В итоге со счётом 15:3 победили хоккеисты Кольской флотилии разнородных сил.

Таким образом чемпионом турнира стала команда «Альбатрос», второе место у «Грозы», а третью позицию заняла сборная «К-21», обыгравшая с разгромным счётом 28:0 хоккеистов армейского корпуса.

Как сообщает пресс-служба СФ, торжественное закрытие блиц-турнира, награждение победителей и призеров состоится 30 марта на хоккейной площадке Спортивного Центра морской и физической подготовки Северного флота в главной базе - Североморске.