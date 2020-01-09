Хоккеисты «Мурмана» и «СКА-Нефтяник» порадовали болельщиков жаркой игрой

Вчера на стадионе «Строитель» областного центра хоккейный клуб «Мурман» провёл первую домашнюю игру в новом году с лидером текущего сезона Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом – «СКА-Нефтяник».

С первых минут гости из Хабаровска задали высокий темп игры и на 3-й минуте открыли счёт. Мурманчане перешли в оборону и старались не подпускать противника к своим воротам, однако, «СКА-Нефтяник» всё же нашёл возможность пройти защиту и забил четыре мяча хозяевам поля.

На последней минуте первого тайма «Мурман» забил свой первый гол: Николай Гаврилов сделал точную передачу мяча с углового Максиму Семёнову, который успешно пробил в створ ворот соперника.

Вторая половина матча получилась напряженной и агрессивной. Судья неоднократно фиксировал нарушения в штрафной площади «Мурмана», в связи с чем последовали удаления хабаровчан с поля.

Играя в меньшинстве, сопернику все же удалось забить ещё один мяч, после чего чёрно-жёлтые решили воспользоваться количественным преимуществом и перешли в активное наступление. На 54-й минуте Роман Никитенко забил гол «СКА-Нефтянику» с передачи Дмитрия Осокина.

Соперник ответил мурманчанам тоже успешной атакой. А на 70-й минуте Дмитрий Осокин сделал ещё один успешный пас Ивану Бойко, который отправил мяч в ворота соперника. После чего Иван Бойко закрепил свой успех, забив ещё один гол, с передачи Даниила Тюкавина. На время мурманчане перехватили инициативу у такого сильного соперника, что было отмечено болельщиками, которые поддержали этот успех радостными криками.

На последних минутах «СКА-Нефтяник» забил последний гол этого матча.

Финальный свисток арбитра известил игру в пользу «СКА-Нефтяник» – 8:4. ХК «Мурман» все так же имеет в своем активе 5 очков и занимает 13 место турнирной таблицы Суперлиги.

Следующую игру северяне проведут на домашней арене с «Байкал-Энергия» 11 января в 13.00.