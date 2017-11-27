Хоккеисты «Мурмана» разгромили волжан в Ульяновске

В повторном матче между командами «Волга-2» и «Мурман», прошедшем в конце прошлой недели в Ульяновске, хозяева не смогли оказать достойного сопротивления натиску мурманчан и потерпели сокрушительное поражение - 2:10.

В первом тайме Петр Широков, Эдуард Кондратьев и Максим Бовт обеспечили нашей команде комфортное преимущество - 3:0. После перерыва хоккеисты «Мурмана» завершили разгром волжан, доведя счёт забитым мячам до двузначного. Ещё три мяча забил Широков, по одному - Кондратьев, Кротов, Бовт, Гаврилов.

ХК «Мурман» едет теперь в Нижний Новгород, где 27 и 28 ноября встретится с дублерами «Старта».