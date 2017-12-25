Хоккеисты «Мурмана» уверенно одержали победу в Красногорске

21 декабря в Красногорске хоккейная команда «Мурман» обыграла спортсменов «Зоркого-2» со счётом 6:0. Голы забили Розвезев, Широков, Гаврилов, Пономарев, Соколов, Бовт.

22 декабря наши ещё раз обыграли красногорский «Зоркий-2» со счётом 13:1. Голы забили хоккеисты мурманчкой дружины И. Пономарев -2; Э. Кондратьев - 3; М. Бовт - 2; И. Соколов - 2; П. Широков - 2; А. Глазер - 1; А. Медведев - 1.

«Мурман» переезжает в Архангельск, где 26 и 27 декабря встретится с дублерами «Водника».