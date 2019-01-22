Хоккеисты «Мурмана» вырвали победу у кемеровского «Кузбасса»

Хоккейный клуб «Мурман» в своем заключительном выездном матче Чемпионата России по хоккею с мячом в суперлиге обыграл кемеровский «Кузбасс» - трехкратного обладателя Кубка России.

Напомним, в первом круге чемпионата мурманчане на домашнем стадионе проиграли сибирякам со счётом 2:3. А на этот раз хозяева поля уступили северянам со счётом 3:4.

В первом тайме «Кузбасс» забил два мяча подряд в наши ворота, после этого ответный гол забил мурманчанин Константин Зубарев, а потом ворота соперников пробил Николай Гаврилов. Вторая половина встречи началась со счётом 2:2, но продержался он недолго: мурманчанин Алексей Гладышев вывел свою команду вперед, но «Кузбасс» восстановил баланс на табло – 3:3. Автором четвертого, и последнего, гола этой игры стал Илья Пономарев.

Несмотря на полученные за победу три очка, «Мурман» так и не сдвинулся с 12 строки турнирной таблицы.

24 января в 18.30 мурманчане встретятся на стадионе «Строитель» с сыктывкарским «Строителем».