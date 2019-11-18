Хоккеисты Северного флота одержали победу над командой города Мурманска

Сборная Северного флота одержала победу над хоккейной командой «Мурман-КСШОР» из Мурманска. Это была первая встреча хоккейных команд, в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой, в этом сезоне.

Матч состоялся на хоккейной площадке Ледового дворца спорта города Мурманска.

В первом периоде матча хоккеисты обеих команд разыгрывались и неоднократно проводили атаки на ворота соперников, однако не смогли забить ни одной шайбы. Во втором, североморцы открыли счет в матче, забив первую шайбу в ворота мурманчан. Второй период закончился со счетом 2:0 в пользу сборной Северного флота. В третьем моряки, взяв инициативу в свои руки, забили в ворота соперников четыре шайбы, хоккеисты команды «Мурман-КСШОР» дважды взяли ворота североморцев.

Матч завершился со счётом 6:2.

Обе команды показали интересную и динамичную игру. Выходившие на лёд пятёрки играли слаженно и боролись за каждую шайбу.