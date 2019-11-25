Хоккеисты Северного флота победили команду атомщиков

Сборная Северного флота одержала победу над хоккейной командой «КолАтом» из города Полярные Зори. Это была первая встреча хоккейных команд, в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой, в этом сезоне.

Матч состоялся на хоккейной площадке Ледового дворца спорта города атомщиков. В напряженной борьбе победу одержали североморцы со счётом 4:3. Первыми счёт открыли североморцы. На протяжении всей игры разрыв в счёте составлял одну шайбу. В последнем периоде хоккеисты Северного флота забросили победную шайбу в ворота соперников.

Военнослужащие Северного флота оказали горячую поддержку команды как на трибунах Ледового дворца, так и в Интернете. Во время проведения хоккейного матча была организована его трансляция в одной из социальных сетей, сообщает пресс-служба СФ,