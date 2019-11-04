Хоккеисты Северного флота победили в первой игре Кубка ЦС «Звёздочка»

2 ноября в Северодвинске (Архангельская область), где дислоцированы силы Беломорской ВМБ Северного флота, на ледовой арене стадиона «Беломорец» стартовал IV Кубок АО «ЦС «Звёздочка» по хоккею с шайбой.

Началом турнира стала игра между сборной Северного флота из Североморска и командой «Аврора» из Санкт-Петербурга. Со счётом 6:4 победу одержали военные моряки.

Как сообщает пресс-служба СФ, после игры состоялось торжественное открытие турнира. Затем на льду «Беломорца» скрестили клюшки хоккеисты северодвинской «Звёздочки» и котласского «Фрегата». А 3 ноября сборная Северного флота сыграет с командой «Звёздочка», а «Фрегат» сразится с «Авророй».

В День народного единства североморцы выйдут на лёд против «Фрегата», а хозяева турнира «Звёздочка» проведут матч с гостями из северной столицы.