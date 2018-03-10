Хоккеисты Северного флота «завалили» шайбами команду «Горняк»

На ледовой площадке города Оленегорск вчера сборная Северного флота в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой победили местную команду «Горняк» со счётом 10:2.

Первыми счёт открыли хозяева встречи. Однако во втором периоде гости взяли инициативу в свои руки, забив в ворота команды «Горняк» четыре безответные шайбы. В третьем периоде оленегорцы забросили вторую, а североморцы ответили шестью шайбами.

Во время матча, дважды играя в меньшинстве 3 на 5, сборная Северного флота не допустила гола в свои ворота, благодаря правильно построенной обороне.

Сегодня, 10 марта, команды проведут повторную встречу на оленегорском льду.

Как сообщает пресс-служба СФ, начавшийся 13 ноября 2017 года чемпионат Мурманской области по хоккею с шайбой близится к завершению. У команды Северного флота есть хорошие шансы на победу.