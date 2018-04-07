Хоккеисты Северной военной хоккейной лиги встретились с легендарным советским хоккеистом Александром Мальцевым

Сегодня Александр Мальцев, которого великий тренер Анатолий Тарасов называл «Есениным в хоккее», в качестве почётного гостя примет участие в торжественной церемонии закрытия первого чемпионата Северной военной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба СФ, на Северном флоте подготовлен специальный приз имени Александра Мальцева, который легенда советского хоккея вручит лично лучшему снайперу турнира.

А вчера в Североморске состоялась встреча хоккеистов всех 20 команд, входящих в Северную военную хоккейную лигу, с легендарным советским хоккеистом, многократным чемпионом Мира, Европы и Олимпийских игр, заслуженным мастером спорта СССР, игроком московского хоккейного клуба «Динамо» Александром Мальцевым, который приехал по приглашению командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова.

На встрече с болельщиками в Центре досуга молодёжи был показан документальный биографический фильм о выдающемся форварде и бомбардире «Последний сезон». Александр Мальцев рассказал о себе, своей жизни в большом спорте, ответит на вопросы зрителей.