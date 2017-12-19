Хоккейная команда кольских атомщиков не выдержала напора Северного флота

В минувшие выходные состоялся очередной этап чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой, в котором принимает участие сборная Краснознаменного Северного флота.

Флотские хоккеисты сыграли два матча на выезде в городе кольских атомщиков – Полярные Зори – с хоккейным клубом «КолАтом».

В обеих играх североморцы одержали уверенные победы. Первый матч завершился со счётом 10:3, а второй – 6:3 в пользу сборной Северного флота.

Самым результативным нападающим в составе флотской команды стал Юрий Сборцев, забросивший 5 шайб за обе встречи.

Следующий матч с участием сборной Северного флота в этом году состоится в городе Апатиты – 24 декабря североморцы встретятся на льду с игроками одноимённого клуба.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в январе пройдут еще два матча областного чемпионата с участием флотской команды. 14 января североморцы сыграют с хоккейным клубом «Горняк» из Оленегорска, а 20 января – с мурманской командой «Мурман-КСШОР».