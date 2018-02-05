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Мурманская область. Арктика05.02.18 08:28

Хоккейная команда «Медведи» соединения подводных сил у себя дома одержала уверенную победу над командой «Спасатель»

В военных гарнизонах Северного флота состоялись очередные встречи команд в рамках чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги. В рамках чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на «Кубок командующего Северным флотом» 3 и 4 февраля состоялся ряд встреч хоккейных команд в гарнизонах Северного флота.

В первом дивизионе команда объединения ВВС и ПВО Северного флота «Гроза» проиграла у себя дома команде «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, матч закончился со счётом 1:4. Вторую встречу «Альбатрос» провёл в городе Полярный с командой «Армеец» одной из воинских частей центрального подчинения, где со счетом 4:11 уверенно победил «Альбатрос». Команда пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району «Полярная Звезда» на хоккейной площадке города Мурманска выиграла со счётом 4:1 «Спутник» морской пехоты Северного флота.

Встреча команд второго дивизиона прошла на ледовой площадке г.Заозёрск, где хоккейная команда «Медведи» соединения подводных сил у себя дома одержала уверенную победу над командой «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ со счётом 9:1. В Североморске команда «Шквал» соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил СФ после серии буллитов со счетом 7:6 победил хоккейную команду «Торос» центра материально-технического обеспечения СФ.

Игра команд третьего дивизиона прошла в городе Полярный, где команда «Бастион» отдельной береговой артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил СФ выиграла со счётом 7:5 у хоккейной команды «Пётр Великий», одноимённого тяжёлого атомного ракетного крейсера.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в гарнизонах проведения чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на «Кубок командующего Северным флотом» хоккейные площадки привлекают все большее количество желающих выйти на лёд.

 

 

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