Хоккейные и волейбольные команды СФ являются одними из сильнейших в регионе

Спортсмены Северного флота продолжают участвовать и побеждать на этапах различных соревнований, проводимых в регионах дислокации сил и войск стратегического объединения.

Так, в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2017 – 2018 года сборная флота провела две игры с хоккейной командой «Апатиты» из одноименного города, одержав безоговорочные победы. Североморцы выиграли со счетом 10:1 и 9:3.

Отличились и волейболисты Северного флота. На турнире мужских команд «Кубок Хибин», проходившем в городе Апатиты Мурманской области, сборная команда флота заняла первое место. Вторыми стали хозяева турнира, а замкнули тройку призёров моряки Кольский Флотилии разнородных сил из города Полярный.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, хоккейная и волейбольная сборные Северного флота являются одними из наиболее сильных команд чемпионатов Мурманской области. Военнослужащие объединений и соединений Северного флота принимают активное участие в спортивной жизни региона, традиционно демонстрируя хорошие результаты и занимая призовые места.