Общественный транспорт Мурманска переходит на осеннее расписаниеХОРОШИЕ НОВОСТИ: Охотники за жильём «с привидениями» и лодки вместо квартир
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика10.09.18 17:35

Хоккейный клуб «Мурман» начинает знаковый для команды сезон

В здании управления АО «ММТП» состоялась пресс-конференция хоккейного клуба «Мурман», которая прошла с участием президента клуба Александра Масько, председателя Комитета по физкультуре и спорту Светланы Наумовой и главного тренера команды Сергея Чернецкого. Мероприятие было посвящено участию мурманской команды в предстоящем турнире за Кубок России по хоккею с мячом и игровому сезону 2018/19, в рамках которого «Мурман» выступит в Суперлиге.  На данный момент наши хоккеисты готовятся к вылету в Ульяновск, где они проведут пять тренировок на большом катке и товарищеский матч, в преддверии 16 сентября – первой игры ХК «Мурман» в турнире за Кубок России.

Напомним, что по результатам участия во Всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги сезона 2017/2018 хоккейный клуб «Мурман» занял первое место и получил право выступать в Суперлиге – высшем дивизионе. В связи с выходом в Суперлигу был сильно обновлен состав команды. В команду пришло 10 новых игроков.

«Очевидно, что команда в обновленном составе теперь обладает всеми ресурсами для достижения новых побед, а Кубок России послужит отличной подготовкой к предстоящему сезону в Суперлиге. Сейчас с уверенностью можно сказать, что мы находимся у истоков новой хоккейной истории нашего региона и у каждого участника есть возможность внести в неё вклад», - отметил генеральный директор АО «ММТП» и президент клуба ХК «Мурман» Александр Масько.

В числе приобретений клуба следует отметить бывшего хоккеиста архангельского «Водника», мастера спорта международного класса Алексея Гладышева. Кроме того, форму «Мурмана» в чемпионате России примерят полузащитники Денис Корев («Зоркий») и Азат Ахатов («Динамо-Казань»). Также контракты с «Мурманом» подписали защитник Матвей Азаренко и полузащитник Сергей Лихачев, ранее выступавшие за команду «Саяны» г. Абакан. Молодой воспитанник хоккейного клуба «Енисей» Максим Янов будет защищать ворота мурманского клуба в новом сезоне. Максим признан лучшим вратарем финального турнира молодежных команд прошедшего сезона, а в «Мурман» приходит на правах аренды. Также клуб продлил контракты с хорошо знакомыми мурманским болельщикам игроками, в том числе вратарями Николаем Митрошенко и Александром Савиных, защитниками Александром Кротовым, Николаем Дмитровым, Борисом Вавиловым, полузащитниками Евгением Щегловым, Романом Никитенко, Николаем Гавриловым, Ильей Пономаревым, нападающими Федором Розвезевым и Эдуардом Кондратьевым.

В настоящий момент поддержка хоккейного клуба «Мурман» обеспечивается как средствами из регионального бюджета, так и силами попечительского совета клуба.  АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из основных партнеров единственного в регионе профессионального клуба. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.

«Правительство Мурманской области и областной спорткомитет выполняет все свои обязательства по функционированию клуба в полном объеме и сохраняет их за собой. Более того, по распоряжению Губернатора, сейчас в разработке находится масштабный проект по созданию крытого большого катка для проведения полноценных тренировок по хоккею с мячом и других видов спорта в Долине Уюта», - подчеркнула председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова.

Руководители клуба и Мурманского областного комитета по физической культуре и спорту напутствовали спортсменов и пожелали команде успешного выступления в Кубке России.

Напомним, Кубок России по хоккею с мячом в этом году станет уже 52-ым по счету. Соревнования проводятся в два этапа. Первый – групповой и второй – финальный. На групповом этапе команды распределены на две зоны – «Запад» и «Восток», в которых играют по круговой системе – каждый играет с каждым. Матчи в зоне «Запад» пройдут с 16 по 21 сентября в Ульяновске на льду «Волга-Спорт-Арены». Команды будут разделены на группу А (мы в группе А) и группу Б. Победители групп проведут между собой одну игру за 1-2 место. Матч-открытие состоится 16-го сентября, где команда «Мурман» сразится с «Зорким» из Красногорска.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Арктическая гавань» без гламура
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.18: Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Как Вы к этому относитесь?Проголосовало: 356 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

гость
10.09.18 10:25
Сбер всегда поддерживает проекты в сфере культуре и спорта. С него другим организациям нужно брать пример!
Комментарий к новости:Сбербанк выступает партнёром фестиваля спорта «Гольфстрим»
Слепнева
09.09.18 08:39
Меркурий очень хорошая система , но с момента создания 2014г ,на местах ещё дублируют справки о перемещении животных в бумажном варианте !!! 35 дней ждала справку Ў
Комментарий к новости:«Меркурий» лишит удобных «врачей» приработка
Петрович
08.09.18 15:18
О! Придумал, как Орлову отказаться от иностранных паспортов стран, гражданином которых он являлся,( да и сейчас скорее всего является). Пусть, когда его поведут в изолятор, скажет что выполнял задание
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-Мент 5: шпионская сага»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире06:20«Tele Travel». Информационная программа (12+)06:30Новости. Информационная программа.07:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги«Ледниковый период» накопительных пенсий продолжается-PRO ВалютуКурс доллара подскочил почти на 84 копейки, евро –подрос на 31 копейку-PRO ЭнергетикуСостоялась приёмка нового оборудования для Верхне-Туломской ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 сентября-PRO Нефть и газБурить всегда, бурить везде-PRO ЗаконыДля перевода жилых помещений в нежилые необходимо согласие 2/3 собственников квартир в МКД
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика