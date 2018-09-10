Хоккейный клуб «Мурман» начинает знаковый для команды сезон

В здании управления АО «ММТП» состоялась пресс-конференция хоккейного клуба «Мурман», которая прошла с участием президента клуба Александра Масько, председателя Комитета по физкультуре и спорту Светланы Наумовой и главного тренера команды Сергея Чернецкого. Мероприятие было посвящено участию мурманской команды в предстоящем турнире за Кубок России по хоккею с мячом и игровому сезону 2018/19, в рамках которого «Мурман» выступит в Суперлиге. На данный момент наши хоккеисты готовятся к вылету в Ульяновск, где они проведут пять тренировок на большом катке и товарищеский матч, в преддверии 16 сентября – первой игры ХК «Мурман» в турнире за Кубок России.

Напомним, что по результатам участия во Всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги сезона 2017/2018 хоккейный клуб «Мурман» занял первое место и получил право выступать в Суперлиге – высшем дивизионе. В связи с выходом в Суперлигу был сильно обновлен состав команды. В команду пришло 10 новых игроков.

«Очевидно, что команда в обновленном составе теперь обладает всеми ресурсами для достижения новых побед, а Кубок России послужит отличной подготовкой к предстоящему сезону в Суперлиге. Сейчас с уверенностью можно сказать, что мы находимся у истоков новой хоккейной истории нашего региона и у каждого участника есть возможность внести в неё вклад», - отметил генеральный директор АО «ММТП» и президент клуба ХК «Мурман» Александр Масько.

В числе приобретений клуба следует отметить бывшего хоккеиста архангельского «Водника», мастера спорта международного класса Алексея Гладышева. Кроме того, форму «Мурмана» в чемпионате России примерят полузащитники Денис Корев («Зоркий») и Азат Ахатов («Динамо-Казань»). Также контракты с «Мурманом» подписали защитник Матвей Азаренко и полузащитник Сергей Лихачев, ранее выступавшие за команду «Саяны» г. Абакан. Молодой воспитанник хоккейного клуба «Енисей» Максим Янов будет защищать ворота мурманского клуба в новом сезоне. Максим признан лучшим вратарем финального турнира молодежных команд прошедшего сезона, а в «Мурман» приходит на правах аренды. Также клуб продлил контракты с хорошо знакомыми мурманским болельщикам игроками, в том числе вратарями Николаем Митрошенко и Александром Савиных, защитниками Александром Кротовым, Николаем Дмитровым, Борисом Вавиловым, полузащитниками Евгением Щегловым, Романом Никитенко, Николаем Гавриловым, Ильей Пономаревым, нападающими Федором Розвезевым и Эдуардом Кондратьевым.

В настоящий момент поддержка хоккейного клуба «Мурман» обеспечивается как средствами из регионального бюджета, так и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из основных партнеров единственного в регионе профессионального клуба. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.

«Правительство Мурманской области и областной спорткомитет выполняет все свои обязательства по функционированию клуба в полном объеме и сохраняет их за собой. Более того, по распоряжению Губернатора, сейчас в разработке находится масштабный проект по созданию крытого большого катка для проведения полноценных тренировок по хоккею с мячом и других видов спорта в Долине Уюта», - подчеркнула председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова.

Руководители клуба и Мурманского областного комитета по физической культуре и спорту напутствовали спортсменов и пожелали команде успешного выступления в Кубке России.

Напомним, Кубок России по хоккею с мячом в этом году станет уже 52-ым по счету. Соревнования проводятся в два этапа. Первый – групповой и второй – финальный. На групповом этапе команды распределены на две зоны – «Запад» и «Восток», в которых играют по круговой системе – каждый играет с каждым. Матчи в зоне «Запад» пройдут с 16 по 21 сентября в Ульяновске на льду «Волга-Спорт-Арены». Команды будут разделены на группу А (мы в группе А) и группу Б. Победители групп проведут между собой одну игру за 1-2 место. Матч-открытие состоится 16-го сентября, где команда «Мурман» сразится с «Зорким» из Красногорска.