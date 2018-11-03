Хоккейный клуб «Мурман» стартует в Суперлиге российского бенди

Сегодня единственный в Заполярье спортивный клуб «Мурман», выступающий в высшем дивизионе, проведет первый матч в Суперлиге российского бенди. Команда вернулась туда спустя шесть лет. Это право клуб получил по результатам участия во Всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги сезона 2017/2018.

Переход на новый уровень стал возможным, прежде всего, благодаря решению ключевых организационно-финансовых вопросов, связанных с переходом в Суперлигу. В настоящий момент поддержка хоккейного клуба «Мурман» обеспечивается как средствами из регионального бюджета, так и силами попечительского совета клуба. Одним из основных партнеров является АО «Мурманский морской торговый порт». Помимо спонсорской поддержки, предприятие помогает содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействует развитию юношеского спорта.

«Планы, которые мы строили по итогам предыдущего сезона, - стали реальностью. Проделана серьёзная организационная работа, и теперь «Мурман» выступает в Суперлиге. Слово за хоккеистами, за тренерским штабом. Мы верим в наших ребят», - сказал генеральный директор АО «ММТП» и президент клуба ХК «Мурман» Александр Масько.

В межсезонье в «Мурман» пришло десять новых игроков. Была сформирована молодежная команда. И уже завтра, 3 ноября, «Мурман» проведёт первый матч в Кирове с клубом «Родина». Далее наших спортсменов ждут еще две выездные встречи - через три дня они проведут матч в Ульяновске с местной «Волгой», а 9 ноября - с нижегородским «Стартом».

«Команда серьезно усилилась. Мы приглашали игроков точечно: на определенные позиции и тех, кто имеет опыт выступления в Суперлиге. Предстоящее турне по трем городам – серьезное испытание, но в каждой игре мы будем стремиться играть на победу», - сказал главный тренер ХК «Мурман» Сергей Чернецкий.

Перед началом выступлений «Мурман» провёл несколько тренировок в Ледовом дворце Мурманска и встретился с болельщиками, которые теперь увидят свою команду 15 ноября в 18.30 на матче против команды «Строитель» из Сыктывкара. А 18 ноября в 13.00 нас ждёт встреча с «Водником» из Архангельска. Матчи пройдут на домашней арене ХК «Мурман» - стадионе «Строитель».