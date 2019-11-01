Хоккейный клуб «Торговый порт» успешно стартовал в новом сезоне

Мурманские портовики одержали победу в своей первом матче в рамках чемпионата города-героя Мурманска по хоккею с шайбой среди любительских команд. На арене Ледового дворца спорта игроки «Торгового порта» показали слаженную игру и победили команду «Динамо» со счётом 13:1

По словам наших хоккеистов, соперник показал «красивый» хоккей, однако, эта победа далась достаточно легко и все трудности их ждут ещё впереди, поскольку придется встретиться на льду с прошлогодними чемпионами соревнований. Успех в первом ледовом поединке стал возможен благодаря регулярным тренировкам, которые начались с середины октября, а также изменениям в составе команды. С начала нового сезона за честь портовиков на льду стали бороться защитники Иван Амахин, Николай Жуков и нападающий Григорий Аксютов. Стоит отметить, что новые игроки значительно усилили нашу команду: Иван Амахин играл в составе юношеской сборной РФ по хоккею с шайбой, а Григорий Аксютов – в Высшей лиге хоккея с шайбой в составе команды «Южный Урал».

Поздравляем наших хоккеистов с успешным открытием игрового сезона и желаем побед в предстоящих матчах! Следующую игру ХК «Торговый порт» проведет с ХСК «Тавр» в 22.00 5 нояб