Холода и снег работам – не помеха

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев проконтролировал ход строительных работ, выполняемых на улице Челюскинцев (в районе прогимназии № 61).

– Ремонт идёт по графику. Удалось решить давнюю проблему микрорайона – отсутствие освещения. Здесь установили и подключили 18 светодиодных светильников, – отметил Андрей Сысоев.

Стоит отметить, что опоры освещения подключены к городской системе «Каскад». Фонари работают от единого пульта управления, включаются согласно графику, который основан на таблицах освещенности, подготовленных Гидрометцентром. Стоит отметить, что время работы фонарей будет увеличиваться по мере уменьшения светового дня.

Кроме того, на данном объекте, полностью завершена укладка асфальто-бетонного покрытия на улице Туристов, его площадь составила более 2000 квадратных метров. Рабочие продолжают капитальный ремонт пешеходной связи, который включает в себя: устройство ливневой канализации, тротуаров, ремонт деревянной лестницы, установку дорожных знаков.