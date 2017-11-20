Холодное дыхание зимы докатилось до Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 21-22 ноября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман, преобладающая температура воздуха -10-15°, в отдельных районах при прояснениях понижение до -20-25°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер слабый. Температура воздуха -9-14º при прояснениях -19-24° в течение суток. Гололедица.

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На большинстве рек и водоёмах Кольского полуострова наблюдается ледостав с полыньями. Лёд на водохранилищах тонкий, выход на лёд опасен!