«Холодные игры» - соревнования в эрудиции и знании кинофильмов

28 октября в Мурманской областной библиотеки пройдет интеллектуальное шоу «Холодные игры».

«Холодные игры» – командная игра, посвященная кинематографу. Одновременно могут играть до 10 команд, в команде – от 3 до 6 игроков. Участники соревнуются в эрудиции и знании кинофильмов, проявляют творческие способности. При выполнении творческих заданий игроки рисуют, поют, танцуют или выразительно читают, озвучивают эпизоды или подбирают к ним реквизит, собирают видеофрагмент как пазл. «Холодные игры» – увлекательная возможность увидеть кино с разных сторон. Автор и организатор игр – директор Междуреченского сельского дома культуры Андрей Кулыбко.

На этот раз «Холодные игры» пройдут по шести фильмам: «Конек-Горбунок» (1975), «Ночь перед Рождеством» (1951), «Сказка о царе Салтане» (1984), «12 месяцев» (1956), «Золушка» (1950, США), «Пиноккио» (1940, США).