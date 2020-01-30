Холодные массы облюбовали Мурманскую область

Как сообщает Мурманское УГМС, отсутствие облачности и холодная воздушная масса над нашим регионом способствовали значительному понижению температуры воздуха по Мурманской области. В ближайшие сутки характер погоды существенно не изменится.

Завтра, 31 января, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -13-20°, при прояснениях -25-30° в течение суток. Гололедица.