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Мурманская область. Арктика07.06.19 10:35

Холодный май - потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада увеличилось на 3,6%

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в мае текущего года составило 7317,7 млн кВт∙ч, что на 3,6% больше, чем в мае прошлого года.

Рост показателя в основном связан с температурным фактором. Среднемесячная температура наружного воздуха в ОЭС Северо-Запада в мае текущего года составила 9,9°С, что на 2,2°С ниже температуры мая 2018 года.

Увеличение потребления в мае 2019 года по сравнению с маем прошлого года зафиксировано в энергосистемах Калининградской области – на 8,8 %, Новгородской области – на 7,1%, Псковской области – на 5,3%, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – на 4,5%, Мурманской области – на 3,7%, Республики Карелия – на 2,0%, Архангельской области – на 0,1%. Снижение потребления электрической энергии в мае 2019 года по сравнению с маем прошлого года зафиксировано в энергосистеме Республики Коми – на 0,7%.

За период с января по май 2019 года потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада составило 41563,9 млн кВт∙ч, что на 0,5% меньше уровня потребления за такой же период прошлого года. За январь–май 2019 года зафиксировано снижение потребления по сравнению аналогичным показателем прошлого года в энергосистемах Республики Карелия – на 3,1%, Архангельской области – на 2,2%, Псковской области – на 1,5%, Мурманской области – на 0,8%, Республики Коми – на 0,6%, Калининградской области – на 0,3%, Новгородской области –на 0,1%. Увеличение потребления за период с января по май этого года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года зафиксировано в энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области – на 0,4%.

Электростанции ОЭС Северо-Запада с января по май 2019 года выработали 49725,7 млн кВт∙ч электроэнергии, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Выработка ТЭС составила 23808,9 млн кВт∙ч (47,9% в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что больше выработки ТЭС за аналогичный период 2018 года на 7,1%. Выработка ГЭС составила 4937,9 млн кВт∙ч (9,9% в структуре выработки ОЭС), что меньше выработки ГЭС за аналогичный период прошлого года на 18,8%. Выработка АЭС составила 16693,4 млн кВт∙ч (33,6% в структуре выработки ОЭС), что больше выработки АЭС за аналогичный период 2018 года на 3,7%. Выработка ТЭС ПП составила 4280,2 млн кВт∙ч (8,6% в структуре выработки ОЭС), что больше выработки ТЭС ПП за аналогичный период прошлого года на 0,2%. Выработка ВЭС составила 5,4 млн кВт∙ч (менее 0,1% в структуре выработки ОЭС), что больше выработки ВЭС за аналогичный период 2018 года на 21656,0%.

Суммарные объемы потребления и выработки электрической энергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории десяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа.

Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционную зону Новгородского РДУ входят энергосистемы Новгородской и Псковской областей. Для взаимодействия АО «СО ЕЭС» с субъектами электроэнергетики, органами исполнительной власти территориальными органами Ростехнадзора, МЧС России в Псковской области создано и с 01.08.2012 г. начало функционировать Представительство АО «СО ЕЭС».

Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1544,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,7 млн человек.

Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образует 141 электростанция (в том числе 113 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 24,5 тыс. МВт, 1134 электрические подстанции 110–750 кВ и 1560 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 45,5 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2019).

 

 

 

 

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