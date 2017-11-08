«Холодный выстрел» - состоялся Чемпионат органов безопасности по снайперской стрельбе

В окрестностях Мурманска состоялся Чемпионат органов безопасности по снайперской стрельбе среди подразделений специального назначения памяти капитана Андрея Николаева, геройски погибшего в 2002-м году во время боевой операции на Северном Кавказе. В престижном турнире участвовали сотрудники отдела специального назначения «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области.

Побороться за звание лучшего снайпера вышли лучшие стрелки спецподразделений региона и Северо-Запада, имеющие реальный опыт участия в боевых действиях на Северном Кавказе.

По условиям Чемпионата, в течение четырёх дней всем участникам предстояло выполнить более 30 сложных специализированных упражнений в условиях, максимально приближенным к боевой обстановке, в том числе и ночью.

Среди испытаний были такие как «Холодный выстрел», «Рюкзак», «Стрельба с напарника», «Форс-мажор», и многие другие. Сложность упражнений подтверждается, например, испытанием «После физической нагрузки», во время которого снайперам требовалось поразить мишень, расположенную за 220 метров , в промежутках между выполнением напряжённых физических упражнений - комплексного силового бурпи, а также выполнив по пятнадцать отжиманий и приседаний. А в упражнении «Стрельба с напарника» второй номер снайперской пары вообще использовался в качестве опоры для винтовки.

В итоге, достойно выполнив все упражнения турнира, команда снайперов УФСИН смогла попасть в десятку лучших, заняв 9-е место среди 22 коллективов спецподразделений.