Мурманская область. Арктика12.02.18 08:30
Холостой сброс воды проведут на Каскаде Нивских ГЭС
Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» уведомляет о начале производства холостых сбросов воды через водосброс Иовской ГЭС-10 (нп.Зареченск) с 15-16 февраля, с расчётной величиной сброса до 200 куб. м/с.
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