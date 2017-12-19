Хор Детской музыкальной школы № 5 г. Мурманска в составе Детского хора России выступит на сцене Государственного Кремлевского дворца

Сводный Детский хор России приступил к подготовке очередного крупного концерта, который пройдет 27 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

«Детский хор России» – это уникальный коллектив, который объединяет тысячу талантливых исполнителей. Этот хор представляет всю нашу страну во всем ее многообразии. В концерте, посвященном теме детства в преддверии открытия Десятилетия детства, примут участие более 500 детей из 78 регионов России и 70 детей из училищ и музыкальных школ Москвы.

Мурманскую область представит группа учащихся детской музыкальной школы № 5 города Мурманска, преподаватель – почетный работник культуры Мурманской области Сыревич Галина Николаевна.

Региональные группы хора прибывают в Москву 21 декабря, репетиции пройдут с 22 по 26 декабря, а возвращение в участников хора в регионы запланировано на 28 декабря.