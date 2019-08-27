«Хор Турецкого» поздравит мурманчан с днём рождения порта

В честь дня рождения Мурманского морского торгового порта, 1 сентября, выступит музыкальный коллектив «Хор Турецкого». Праздничный концерт состоится на главной сцене города – площади Пять Углов.

Концерт станет подарком АО «ММТП» мурманским портовикам и всем жителям Заполярной столицы. В свою очередь музыканты подготовили для мурманчан особую программу выступления под названием «народное караоке № 1», в рамках которой исполнят классические композиции и популярные песни разных эпох. «Хор Турецкого» славится своей концепцией выступления – уникальным многоголосьем, а также широким репертуаром: от мировой классики до народных песен.

Насладиться живым выступлением знаменитой арт-группы может любой желающий – вход свободный. Начало выступления в 18.00.