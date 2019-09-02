Хор Турецкого выступил на празднике в честь Мурманского морского торгового порта

Выступление хора Турецкого стало кульминацией торжеств в честь 104-й годовщины основания Мурманского морского торгового порта. Праздник состоялся 1 сентября на площади Пять Углов областного центра.

Поздравляя портовиков с праздником, глава региона Андрей Чибис подчеркнул огромное значение предприятия, благодаря которому был основан город Мурманск. «Сегодня незамерзающий мурманский порт – ключевое звено транспортно-логистической системы Мурманской области, ворота в Арктику и наше стратегическое конкурентное преимущество», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона высказал пожелание, чтобы все задуманные проекты по развитию арктических ворот состоялись, чтобы столица Арктики – город Мурманск – всегда развивался и процветал.

Генеральный директор Мурманского морского торгового порта Александр Масько напомнил, что основание порта 104 года назад дало мощнейший толчок развитию всего Кольского Заполярья и города Мурманска. Порт всегда помогал развитию города и успешно решал стратегические задачи. Так будет и впредь, подчеркнул Александр Масько.

Коллектив «Хора Турецкого» представил на открытой сцене концертную программу, состоявшую как из классических произведений, так и из популярных песен разных лет. Все номера очень тепло воспринимались публикой, заполнившей центральную площадь Мурманска.