Хореографические коллективы сельских учреждений культуры представят свое мастерство на фестивале в Ревде

19 ноября в Культурно-спортивном центре поселка Ревда Ловозерского района пройдёт областной конкурс хореографических коллективов сельских учреждений культуры «Танцы за околицей». Организатор конкурса – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и комитет по культуре и искусству Мурманской области.

В конкурсе примут участие хореографические коллективы сельских учреждений культуры и дополнительного образования, образовательных учреждений, национально-культурных центров Мурманской области. Они представят свои творческие номера в номинациях: «Народный/национальный танец», «Стилизованный народный/национальный танец», «Современная пластика» и «Танцы народов Севера».

Конкурс проводится в целях развития любительского хореографического искусства, популяризации народной хореографии, развития традиций балетмейстерского творчества в народной хореографии, формирования и воспитания художественного вкуса, позитивных социальных установок и интересов подрастающего поколения.