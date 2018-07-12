Хорошая погода в Мурманске помогает дорожным работам

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил, как выполняются работы по ремонту проезжей части на улице Свердлова.

Рабочие уже разобрали деформированный слой асфальтобетона, ведутся работы по замене люков и колодцев, частично выполнено асфальтирование.

– Если говорить в целом о дорогах, то в этом году в областном центре запланировано отремонтировать более 230 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Что касается качества, установлен чёткий порядок приёма работ. Отбираются пробы асфальта, доставляются в независимую лабораторию, которая оценивает не только его физико-химический состав, но и механические свойства, толщину укладки асфальта. И только после прохождения всех этих процедур можно будет принять работу окончательно.

Параллельно этому объекту ведутся работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на улице Карла Маркса от проспекта Ленина до улицы Старостина. Уже выполнены работы по устройству дорожного полотна на Кольском проспекте.

Продолжается проект «Дорога в школу», который был запущен в 2013 году, в рамках него будут выполнены ремонты четырех проездов к образовательным учреждениям.