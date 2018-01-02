Мурманская область. Арктика02.01.18 17:00
Хорошая зимняя погода установилась в Мурманской области
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклона, смещающегося с юга Скандинавии в северном направлении и атмосферных фронтов.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -4-9º, ночью при прояснениях -13-18°. Гололедица.
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