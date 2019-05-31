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Мурманская область. Арктика31.05.19 08:20

Хороший четверг: депутаты бюджет откорректировали, отчёт главы региона приняли

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера депутаты Мурманской областной Думы приняли в первом чтении проект закона, вносящий изменения в закон об областном бюджете на 2019 год и на последующий плановый период. Общий объём доходов на текущий год увеличен на 4868381,0 тысячу рублей, или на 7,4%, объём расходов - на 3596559,4 тысячи рублей, или 5,2%.

Проектом закона с 1 июня предусмотрены индексации размера социальных выплат 2019 года на 4 процента и ежемесячных жилищно-коммунальных выплат отдельным категориям граждан на 5 процентов, дополнительные средства будут направлены теплоснабжающим организациям, в виде межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям и транспортным организациям. Также за счёт средств Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства увеличены бюджетные ассигнования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В первом чтении и окончательной редакции принят проект закона, вносящий изменения в статью 4 закона Мурманской области «О ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребёнка до достижения им возраста полутора лет». Он разработан в целях стабилизации демографической ситуации и стимулирования рождения первых детей в молодых семьях Мурманской области.

Устанавливается право на получение ежемесячной денежной выплаты на первого ребёнка в отношении детей, родившихся в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2021 года. В данный момент региональную ежемесячную выплату, которая составляет 14 тысяч рублей, получает 683 семьи Мурманской области.

Депутаты заслушали и приняли к сведению доклад уполномоченного по правам человека в Мурманской области Михаила Шилова о соблюдении прав и законных интересов граждан на территории области в 2018 году. Отмечалось, что в прошлом году уполномоченным рассмотрено 862 обращения граждан, немалая часть - по вопросам пенсионного обеспечения. Отлажено активное взаимодействие уполномоченного с муниципальными образованиями, где проводятся выездные приёмы граждан, региональными органами власти, учреждениями и общественными организациями. Особое внимание уделяется правовому просвещению молодёжи.

Депутаты приняли отчёт врио губернатора области Андрея Чибиса о результатах деятельности регионального правительства в прошлом году.  Отчёт впервые проходил в зале областной филармонии в расширенном формате с участием представителей исполнительной, законодательной и муниципальной власти, руководителей учреждений, правоохранительных органов, представителей научного сообщества, общественных и молодёжных организаций, средств массовой информации.

- Подобный формат выбран с учётом повышенного интереса жителей области к вопросам социально-экономического развития региона, - подчеркнул председатель областной Думы Сергей Дубовой.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, говоря об итогах, Андрей Чибис обозначил основные «болевые» точки и приоритетные задачи социально-экономического развития нашей области. В их числе – повышение инвестиционной привлекательности Мурманской области, поддержка предпринимательства и самозанятости, развитие рыбоперерабатывающей отрасли, здравоохранения, туризма, модернизация теплоснабжения, повышение качества городской среды, решение проблемы дисбаланса оплаты труда, строительство жилья. Андрей Чибис отметил важность конкретных действий по каждому направлению развития, прямого и открытого взаимодействия власти и населения, а также совместной работы всех ветвей власти с участием жителей по решению ключевых вопросов. Именно так будет идти работа над Стратегией социально-экономического развития области в ближайшее время, подчеркнул докладчик.

Глава региона подробно ответил на вопросы депутатов и присутствующих на отчёте жителей области. Они касались качества медицинских услуг, финансирования здравоохранения, оплаты труда бюджетников, развития спорта, улучшения условий для малого и среднего бизнеса, положения дел в закрытых административно-территориальных образованиях, взаимодействия с Северным флотом, экологии и благоустройства территорий.

В своих выступлениях представители фракций Думы поблагодарили врио губернатора за отчёт, отражающий реальную ситуацию состояния региона, и высказали готовность к совместной работе над решением насущных проблем Мурманской области.

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