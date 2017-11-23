Хороший улов браконьеров может на тюремный срок потянуть

В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудниками отдела госконтроля, надзора и охраны ББТУ по Апатитскому району совместно с сотрудниками полиции был выявлен и пресечен факт браконьерства.

Двое жителей Кировска 1968 и 1950 годов рождения установили четыре ставных сети в местах нереста ценных пород рыб на реке Кица, которая является рыбохозяйственным водоёмом высшей категории. С помощью сетей браконьеры добыли 70 экземпляров сигов семейства лососевых, а также один экземпляр окуня.

По факту в отношении ранее не судимых жителей Кировска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, - лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, орудия лова изъяты.