Хороший знакомый лишил мурманчанина 53 тысяч рублей

В отдел полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску обратился житель областного центра заявлением о краже крупной суммы денежных средств с банковской карты. С его счёта было списано 53 тысячи рублей.

В ходе проверочных мероприятий сотрудниками полиции были изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленных на банкомате, где были обналичены деньги. Выяснилось, что к хищению денежных средств может быть причастен знакомый потерпевшего. Заявитель пояснил, что подозреваемый часто бывал у него дома и знал пин-код от карты и место её хранения.

Полицейскими незамедлительно была установлена личность мужчины. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение преступлений имущественного характера житель областного центра. Оперативниками уголовного розыска совместно с нарядом патрульно-постовой службы подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, следователем отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску по данному факту возбуждено уголовное дело за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК России (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.