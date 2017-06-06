Хорошо живём - заболеваемость ожирением в России выросла вдвое за четыре года

Россиянам вдвое чаще стали ставить диагноз «ожирение». Такие данные приводятся в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году», которые приводит газета «Известия». «Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя», - говорится, в частности, в докладе. Данными за 2016 год в Роспотребнадзоре пока не располагают.

По данным ведомства, в 2011 году показатель заболеваемости ожирением составлял 123,65 случая на 100 тысяч человек населения. В 2012 году он снизился до 123,56, а затем постоянно рос. В 2013 году показатель составил уже 161,84, в 2014-м - 188,05, а в 2015-м подскочил до 284,8.

Наиболее высок уровень заболеваемости ожирением в Ненецком АО (1031,96 на 100 тыс. населения), Алтайском крае (975,9), Пензенской области (678,08), отмечается в исследовании.

В пресс-службе Минздрава подтвердили, что также фиксируют рост заболеваемости ожирением. По данным ведомства, в 2015 году им страдали 1,31 млн россиян, в 2016-м - 1,39 млн. Отмечается, что в Минздраве причиной роста считают улучшение диагностирования заболевания.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что в рамках проекта стратегии формирования здорового образа жизни ведомство будет настаивать на ограничении эфирного времени для рекламы так называемых вредных продуктов, чтобы сформировать у молодого поколения приверженность к здоровым привычкам. В частности, Минздрав предлагает сократить время рекламы на телевидении колбасы и колбасных изделий, фастфуда, газировки и чипсов, а также улучшить маркировку продуктов питания.