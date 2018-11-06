Хотелки Администрации СМП и реалии навигации по Севморпути

Минтранс может смягчить требования к навигации на Севморпути, что связано с недостатком у «НОВАТЭКа» танкеров для перевозки продукции с «Ямала СПГ». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ министерства.

Суда с ледовым классом Arc 4 и Arc 5 смогут ходить круглогодично в Карском море и Обской губе при ледовой проводке, при этом будет ужесточена ответственность капитанов грузовых судов и ледоколов.

«Спусковым крючком» для новаций стал конфликт между Администрацией СМП (подведомственна Минтрансу через Росморречфлот), «Атомфлотом» (подведомственен «Росатому») и «НОВАТЭКом» из-за проводки танкера «Борис Вилькицкий» в марте 2018 г .

Этот танкер изначально обладал высоким ледовым классом Arc7, но из-за поломки одной из двигательных установок (азипода) его класс был понижен до Arc4. Это означало, что судно не может ходить в акватории СМП при средних ледовых условиях даже с ледоколом — на практике это вело к срыву программы отгрузки сжиженного газа с проекта «НОВАТЭКа» в порту Сабетта. В итоге «Атомфлот» провел судно, а Администрация СМП объявила это грубейшим нарушением безопасности. Тогда «Атомфлот» затребовал у Администрации СМП разъяснений, пригрозив приостановить проводки судов ледовых классов Arc4 и Arc5 при средних ледовых условиях.

Как рассказывали источники «Ъ» в отрасли, несмотря на запрет, суда такого класса по СМП ходили всегда.

Новые правила должны позволить продлить навигацию судам с пониженным ледовым классом.