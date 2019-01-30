Хотят возродить «Беломорскую Нефтебазу» и порт «Витино»

Состоялась встреча руководства Кандалакшского района с представителем собственников активов, в ходе которой было обсуждено возможное взаимодействие и необходимая помощь властей города и региона для нового запуска предприятий.

По словам главы муниципального образования Михаила Павлова, для этого планируется, в том числе, обратиться за поддержкой к руководству Мурманской области.

Напомним, работа данных предприятий была заморожена пять лет назад, под сокращение попали более четырёхсот человек. Если все пойдёт нормально, то уже в 2020 году люди вернутся на нефтебазу и в порт, в том же году осуществиться первая перевалка грузов.