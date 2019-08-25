«Хозяин морей» ушёл на заключительный этап заводских испытаний

Построенный на Северной верфи фрегат «Адмирал флота Касатонов» ушёл на заключительный этап заводских испытаний. Во время испытаний экипаж и сдаточная команда должны проверить работу всех систем, механизмов, оборудования, технических средств и комплексов, оружия и вооружения.

Заводские ходовые и последующие государственные испытания продлятся до декабря. По результатам испытаний и заключения государственной комиссии главком ВМФ адмирал Николай Евменов примет решение о вводе корабля в состав Северного флота.

Командир корабля капитан I ранга Иван Рогатин отметил: «Мы уходим в море на достаточно продолжительный срок, чтобы максимально подготовить корабль к дальнейшей службе. Уверен, что с помощью судостроителей Северной верфи достойно выполним все многочисленные задачи испытаний. Завод построил современный корабль XXI века, и его уже успели окрестить «Хозяином морей». Очень почётно служить на новейшем корабле, где применены многие передовые технологии».

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» - первый серийный корабль проекта 22350. Он предназначен для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, участия в контртеррористических и миротворческих операциях, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.