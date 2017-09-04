Храм апостола Андрея Первозванного в Гаджиево распахнёт прихожанам свои двери уже в ноябре

Строительство храма апостола Андрея Первозванного в Гаджиево вступило в финальный этап. 2 сентября состоялось освещение крестов и поднятие куполов. В мероприятии принял участие первый заместитель председателя Мурманской облдумы Владимир Мищенко.

Он отметил, что этот день войдёт в историю Гадживо.

– Подводники несут нелёгкую службу, и мощь флота складывается не только из количества кораблей, вооружения, подготовки личного состава, но и высокого морального духа моряков, – подчеркнул первый вице-спиер думы. – Поэтому крайне важна духовная поддержка подводников, членов их семей. Это является нашим общим делом. Огромный вклад здесь вносит общественная организация «Фонд помощи экипажам ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Екатеринбург» и «Верхотурье», в который входят, в том числе, ветераны – подводники Северного флота. При активном участии фонда общими услиями удалось практически достроить храм в Гаджиево и заложить фундамент для будущей воскресной школы в этом гарнизоне.

Планируется, что храм распахнет прихожанам свои двери уже в ноябре.