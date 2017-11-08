Храму культуры «Кировке» 85 лет!

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун вчера поздравила артистов и работников областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова с 85-летием любимой «Кировки».

«Любой мурманчанин знает, что когда-то здесь был заложен собор. Но вместо него появился храм культуры, и вот уже 85 лет горят огни, которые каждый день зажигает для нас Дворец имени Кирова. 18 лет держит в своих руках неустанно бьющееся сердце Дворца его директор Светлана Вагайцева. Удивительно, что за 85 лет в «Кировке» было всего пять директоров! Это исторические стены, которые помнят множество судьбоносных событий для города и региона. Но главное здесь – это люди, которые вкладывают душу в свое искусство, удивляют нас своим мастерством, порой затмевая профессионалов. Трудно подсчитать, сколько поколений здесь выросло, сложились целые династии, укоренились традиции. Все это – наше достояние, которое мы должны любить и беречь», - подчеркнула Марина Ковтун.

Глава региона вручила награды наиболее отличившимся сотрудникам Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Почётная грамота Министерства культуры РФ вручена заместителю директора по народному творчеству Екатерине Крюковой. Почётной грамотой губернатора Мурманской области награждены художник-постановщик Ольга Дмитриева и заведующая пошивочным отделом Ольга Кизеева. Благодарность губернатора Мурманской области получили заведующая отделом развития Оксана Антонова, главный инженер Олег Гвоздев и балетмейстер образцового самодеятельного коллектива ансамбля бального танца «ОНиОНА» Юлия Можейко.

- Дворец менялся и взрослел, отражая дух времени, - отметил в своём выступлении спикер областной Думы. - С годами «Кировка» не стареет, она всегда радует по-юношески задорной и яркой атмосферой, интересной для людей разного возраста. Северяне заслуженно гордятся областным Дворцом культуры и всегда ждут новых незабываемых встреч.

Сергей Дубовой пожелал коллективам Дворца дальнейших творческих успехов, процветания и вдохновения. От имени областной Думы он вручил лучшим сотрудникам учреждения Благодарственные письма и памятный подарок.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова в честь юбилея подарил гостям праздника театрализованный концерт.