«Христианство на Крайнем Севере»: в Мурманске открываются Феодоритовские чтения

В течение трех дней, с 1 по 3 ноября, в Мурманске пройдет историко-краеведческая конференция – XII Феодоритовские чтения «Христианство на Крайнем Севере».

Тема конференции предполагает знакомство широких кругов участников и гостей с интересными страницами истории края, новыми исследованиями христианского наследия Севера России и Европы ученых из Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Петрозаводска. Доклады и сообщения представляют различные отрасли научных знаний: археология и история, книжная культура, архитектура и изобразительное искусство, традиционная народная культура.

Феодоритовские чтения 1 ноября откроются в 11.30 в центре дополнительного образования «Лапландия» научно-просветительским лекторием для старшеклассников, посвященным историко-культурному наследию Севера. В это же время преподаватели школ области в ходе «круглого стола» обсудят вопросы организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся по региональной истории и краеведению и обменяются мнениями по теме «Христианство как значимый фактор исторического развития Кольского Севера». Каждый участник получит возможность представить эффективные практики и методики работы в этих направлениях.

Открытые слушания Феодоритовских чтений пройдут 2 ноября в залах Мурманской областной филармонии. Начало регистрации участников в 9.30.

Также в рамках конференции откроется выставка «История деревянного храмостроительства на Кольском Севере», которая начнет работу 2 ноября в Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске. Время работы: среда-воскресенье - с 11.00 до 19.00. Выставка продлится до 25 ноября, а затем в формате передвижной будет представлена в городах Мурманской области.