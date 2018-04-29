Художественный музей областного центра приглашает на выставку «Живопись Геннадия Герасимова»

2 мая в 11.00 откроется выставка «Живопись Геннадия Герасимова» к 85-летию художника, из цикла выставок «С днем рождения художник!» (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 13, Мурманский областной художественный музей).

В рамках цикла выставок «С днем рождения, художник!» будут представлены живописные полотна Геннадия Александровича Герасимова. Экспозиция посвящена 85-летию со дня рождения художника.

Герасимов Геннадий Александрович (1933-2002), живописец, член Союза художников РСФСР (1967). В период с 1956 по 1960 годы учился в Минском художественном училище у Льва Мееровича Лейтмана.

С 1961 участвовал в городских, региональных, областных, республиканских и зарубежных выставках. Работал в жанре портрета, пейзажа, в том числе индустриального. Дважды участвовал в работе акварельных групп.

Геннадий Александрович один из старейших членов мурманского отделения Союза художников.

Любимым сюжетом художника были масштабные, панорамные пейзажи с большим количеством водного пространства, основным мотивом его творчества была северная природа, рабочие будни Мурманска и человек. Работы мастера хранятся в собраниях музеев, частных коллекциях.

Выставка будет работать до 13 мая 2018 года.