Художественный музей приглашает на выставку «Крым в фотографиях 1880-1910-х»

31 мая в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоится торжественное открытие выставки из собрания Государственного Русского музея «Крым в фотографиях 1880-1910-х».

Уникальное соединение красоты и гармонии природы Крыма с богатой культурной родословной – античной, византийской, средневековой, восточной и современной европейской цивилизаций – было и будет привлекательно для путешественников и фотографов во все времена. На выставке из цикла «Путешествие по Российской империи» будут представлены уникальные исторические художественные фотографии разных видов, жанров, форматов и техники съёмки.

Образцы исторических художественных фотографий Крыма дают возможность специалистам и широкой публике воочию соприкоснуться с археологической, архитектурной и пейзажной самобытностью «полуострова сокровищ» в рамках обозначенного периода, сохранив для многих поколений приметы ушедших эпох, их неповторимую энергетику, зафиксировав для нас исчезнувшие или измененные местности и памятники архитектуры Тавриды, такие как скала Монах в Симеизе, церкви в Севастополе и Карасане, Музей древностей на керченской горе Митридат, Александровский фонтан в Бахчисарае, дворец Суук-Су в Гурзуфе.

Особое место в экспозиции принадлежит комплексу снимков выдающегося русского фотографа Ивана Барщевского (1851-1948), посетившего Крым в 1888 году в составе экспедиции Императорского Московского Археологического общества и запечатлевшего колоритные виды Бахчисарая и его окрестностей.

Экспозиция будет работать до 1 сентября.